IDC: Apple — лидер на рынке планшетов по итогам 2019 года

Аналитическая компания IDC подвела итоги четвертого квартала 2019 года и всего года в целом на рынке планшетов. По их подсчетам, за четвертый квартал было отгружено 43,5 млн. устройств, что на 0,6% меньше в годовом выражении. Всего за год было выпущено 144 млн. планшетов. Это на 1,5% меньше, чем в 2018 году.

Компания Apple сохранила за собой лидерство и смогла за год нарастить поставки. Если в четвертом квартале 2018 года она отгрузила 12,9 млн. устройств, то за аналогичный период 2019 года — 15,9 млн. В результате доля Apple на рынке увеличилась с 29,6% до 36,5%.

Второе место занимает компания Samsung, за год сократившая поставки с 7,6 млн. до 7,0 млн. устройств. Доля рынка уменьшилась с 17,3% до 16,1%.

На третьем месте находится компания Huawei, доля которой за год сократилась с 9,3% до 9,1%.

В первую пятерку входят компании Amazon.com и Lenovo, доли на рынке — 7,6% и 5,8% соответственно.