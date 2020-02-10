IBM переводит 350 тыс. сотрудников с электронной почты на Slack

В рамках глобальной модернизации IBM внедрила во внутреннюю коммуникацию компании корпоративный мессенджер Slack для всех 350 тыс. сотрудников, сообщает Business Insider. Таким образом, IBM стала самым крупным клиентом Slack за все время ее существования.

Директор IBM Toolkit Конрад Лагард (Konrad Lagarde), отвечающая за переход компании на Slack, отметила, что небольшая команда инженеров использовала приложение с 2015 года по собственному желанию. По их словам, сервис делает коммуникацию прозрачнее.

Генеральный директор Slack Стюарт Баттерфилд (Stewart Butterfield) считает, что сотрудничество с компанией IBM позволит приложению привлекать больше крупных клиентов, а не только стартапы и малый бизнес, которые были первоначальной целевой аудиторией компании. К октябрю 2019 года аудитория Slack составляла более 12 млн. человек.

Лагард добавила, что Slack используют 300 тыс. сотрудников IBM, осталось подключить к приложению еще 50 тыс. сотрудников компании.