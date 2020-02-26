IBM объявляет о проведении нового этапа глобального конкурса для разработчиков «Сall for Code»

Корпорация IBM и компания David Clark Cause совместно с Советом по правам человека ООН, Международным комитетом Красного Креста и Linux Foundation объявили о старте нового этапа в рамках конкурса для разработчиков «Call for Code». В год 75-летия ООН участникам со всего мира будет предложено разработать решения для помощи в борьбе с глобальным потеплением, используя технологии с открытым исходным кодом.

Стоит отметить, что уже третий год подряд глобальный конкурс Call for Code поощряет создание практических приложений на основе искусственного интеллекта (ИИ), интернета вещей, блокчейна, облачных вычислений и данных метеорологической компании The Weather Company (принадлежит IBM). Задача участников состоит в том, чтобы новаторски использовать доступные технологии, которые могут продемонстрировать немедленный эффект и оказать устойчивое гуманитарное воздействие на общество во всем мире.

В 2020 году главной темой конкурса станет борьба с глобальным потеплением. О том, что эта проблема сегодня особенно актуальна, говорят результаты исследования IBM Code and Response Study, в ходе которого в начале этого года были опрошены 3 000 разработчиков, специалистов оперативного реагирования и климатических активистов из восьми стран мира. 77% специалистов оперативного реагирования и разработчиков согласились с тем, что изменение климата — главный вызов современности. 79% респондентов уверены, что справиться с этой проблемой поможет использование современных технологий. Кроме того, 8 из 10 опрошенных отметили, что хотели бы предпринять какие-либо действия в борьбе с глобальным потеплением, но не знают, с чего начать.

Решение, которое будет признано лучшим в 2020 году, далее будет изучено ведущими мировыми организациями: Управлением ООН по уменьшению опасности бедствий, Фондом Клинтона, Linux Foundation и др. Кроме того, технология будет доработана при помощи специалистов IBM и предложена региональным сообществам, которые больше всего в ней нуждаются.

В прошлом году участие в конкурсе приняли более 180000 разработчиков из 165 стран мира. Было создано более 5000 решений для предотвращения стихийных бедствий, а также их последствий. Победителем конкурса стал проект Prometeo — носимое устройство, которое измеряет содержание угарного газа, концентрацию дыма, влажность и температуру для мониторинга безопасности пожарных в режиме реального времени, а также для улучшения их здоровья в долгосрочной перспективе.

В конкурсе могут принять участие разработчики, достигшие 18 лет. Прием заявок на участие начнется 22 марта во Всемирный день водных ресурсов. Дополнительную информацию вы можете найти на сайте: https://callforcode.org/.