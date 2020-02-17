Hyundai представит в Женеве концепт электромобиля «Prophecy»

Компания Hyundai Motor представит на предстоящем Женевском международном автосалоне, 3 марта этого года, свою новейшую концептуальную разработку под названием «Prophecy» («Пророчество»). Электромобиль выражает новейший язык дизайна компании.

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В соответствии с философией дизайна Hyundai «Hyundai Sensuous Sportiness» («Чувственная спортивность»), новая концепция воплощает в себе красивый силуэт, подчеркнутый плавными линиями и изящными изгибами, проходящими по широким задним боковым сторонам, которые обеспечивают превосходную аэродинамику. Задняя часть автомобиля, напоминающая корму скоростного катера, украшена интегрированным спойлером и задними вертикальными фонарями с пиксельным рисунком, который отображается на всю длину бампера.

Несмотря на свое пророческое название, Hyundai говорит, что эта концепция указывает на будущий дизайн линейки электрифицированных автомобилей Hyundai.

«Prophecy» не следует трендам. Он является отображением вечных ценностей, которые переживут время», — заявил Санг-Юп Ли (SangYup Lee), вице-президент и руководитель Центра дизайна Hyundai Motor Company.

В рамках дебюта Prophecy на Женевском автосалоне компания также расскажет о намерениях по электрификации своего модельного ряда.