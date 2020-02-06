Huawei Y7p: доступный смартфон с тройной камерой

Компания Huawei представила сегодня в Таиланде первый смартфон линейки Huawei P40 — Huawei Y7p. В Китае новинка будет выпущена под названием Huawei P40 Lite. Аппарат будет одним из самых доступных из всей линейки, так как Huawei сначала выпускает недорогие модели, и только после этого представляет флагманские устройства.

Huawei Y7p получил 6,39-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1560х720 пикселей. По словам производителя, за счет тонких рамок экран занимает 90,15% площади лицевой панели.

Аппарат построен на базе восьмиядерного процессора Kirin 710F с частотой до 2,2 GHz и оснащен 4 Gb оперативной памяти. Встроенный накопитель на 64 Gb при необходимости можно расширить картой microSD объемом до 512 Gb.

Смартфон оснащен тройной основной камерой с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп и объективом с диафрагмой F/1,8. Дополнительно установлены датчики изображения разрешением 8 и 2 Мп. Заявлена поддержка ночного режима съемки и распознавания сцен на основе искусственного интеллекта. Фронтальная камера размещена в небольшом отверстии в левом углу экрана и имеет разрешение 8 Мп (F/2,0).

Емкость встроенного аккумулятора составляет 4000 мАч. Поддержки быстрой зарядки у смартфона нет. Сканер отпечатков пальцев располагается на задней панели. Операционная система — Android 9 Pie на базе EMUI 9.1. В оснащение смартфона входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, разъемы microUSB и 3,5 мм для подключения наушников.

Стоимость Huawei Y7p составляет 166 долларов, дата начала продаж пока не сообщается.