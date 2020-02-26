Huawei выбрала провайдера новостей для своих мобильных устройств

Компания Squid App станет провайдером новостного сервиса для смартфонов Huawei во всех странах Европы. Squid будет партнером по предоставлению контента в новостных лентах в браузере Huawei и приложении Huawei Assistant. Пользователям будут доступны рекомендованные ленты с новостями по разным тематикам.

Squid App предоставит пользователям смартфонов Huawei новости и статьи на 29 языках в 43 странах мира.

«Мы очень рады, что Huawei выбрали нас в качестве партнера для предоставления пользователям их смартфонов интересного новостного контента. Наша цель — вдохновить пользователей читать больше качественной журналистики и тем временем помочь издателям получить больше трафика и прибыли», — сказал глава Squid App Йохан Отелиус (Johan Othelius).

Huawei Browser уже сейчас доступен для скачивания из магазина приложений Huawei AppGallery. Huawei Assistant будет запущен на новых моделях смартфонов Huawei, а пока его можно скачать и протестировать.