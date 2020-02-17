17.02.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомСобытияHuawei продлила срок действия гарантии на все свои устройства

Huawei продлила срок действия гарантии на все свои устройства

Huawei

Компания Huawei официально сообщила о продлении срока действия гарантии на все свои устройства — мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, умные часы, устройства умного дома, телевизоры и т.д.

Все устройства компании, гарантийный срок которых закончился или истекает в период с 1 января (включительно) по 31 марта 2020 (включительно), могут обслуживаться как гарантийные до 31 марта 2020 года. Это актуально как для обычной, так для расширенной гарантии, которая приобретается отдельно.

Связано такое решение, вероятно, из-за коронавируса. Многие люди просто не имеют возможности воспользоваться гарантией в срок.

Ранее компании Apple, Oppo, Vivo, MSI и другие производители также анонсировали подобные акции.

ТЕГИ:
Hyundai представит в Женеве концепт электромобиля «Prophecy»
Компания Bakcell поддержала проведение международной конференции
Новости по теме
Смартфоны
Huawei Y7p: доступный смартфон с
События
Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo созд
Операционные системы Телевидение
HUAWEI, HarmonyOS üçün ilk yenil
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!