Huawei продлила срок действия гарантии на все свои устройства

Компания Huawei официально сообщила о продлении срока действия гарантии на все свои устройства — мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, умные часы, устройства умного дома, телевизоры и т.д.

Все устройства компании, гарантийный срок которых закончился или истекает в период с 1 января (включительно) по 31 марта 2020 (включительно), могут обслуживаться как гарантийные до 31 марта 2020 года. Это актуально как для обычной, так для расширенной гарантии, которая приобретается отдельно.

Связано такое решение, вероятно, из-за коронавируса. Многие люди просто не имеют возможности воспользоваться гарантией в срок.

Ранее компании Apple, Oppo, Vivo, MSI и другие производители также анонсировали подобные акции.