На мероприятии в Лондоне, компания Huawei представила решение RuralStar Pro. Это решение объединяет функции базовой полосы, радиочастоты (RF) и беспроводного транзитного соединения в одной базовой станции, что значительно снижает затраты на развертывание сети. RuralStar Pro позволяет предоставлять услуги голосовой и мобильной широкополосной связи в удаленных жилых пунктах с населением менее 500 человек.

Для питания объекта требуется всего две солнечные батареи, что значительно упрощает энергоснабжение, а также позволяет уменьшить вес базовой станции почти до 550 кг. Также сокращается объем строительных работ и упрощается доставка до места установки.

У компании Huawei есть также решение RuralStar для удаленных жилых пунктов с населением более 1000 человек, представленное в 2017 году, и RuralStar Lite для деревень с населением от 500 до 1000 человек. Это решение было представлено компанией на выставке Mobile World Congress 2019. С 2017 года решения серии RuralStar были развернуты в более чем 50 странах, обеспечивая связь более чем 40 млн. человек по всему миру.