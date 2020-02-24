Компания Huawei представила обновленную версию ноутбука MateBook X Pro на базе процессора Intel десятого поколения. Ноутбук оснащен сенсорным LTPS-экраном диагональю 13,9 дюйма с разрешением 3000 x 2000 пикселей, яркостью 450 нит и 100% охватом цветовой гаммы sRGB, занимающий 91% площади верхней крышки.

Вместо Core i5-8250U теперь используется процессор i7-10510U семейства Comet Lake-U. Объем оперативной памяти составляет 16 Gb, объем SSD NVMe PCIe — 512 Gb или 1 Tb. Ноутбук получил дискретную видеокарту NVIDIA GeForce MX 250 с 2 Gb видеопамяти GDDR5.

Обновленный MateBook X Pro получил комбинированную систему охлаждения с двумя режимами: активным и пассивным. Разработчики отмечают повышение ее эффективности на 20% относительно системы охлаждения MateBook X Pro предыдущего поколения. Емкость аккумуляторной батареи составила 56 Вт·ч. Максимальная автономность — 15 часов при работе с офисными приложениями, 13 часов при воспроизведении видео Full HD и 11 часов веб-серфинга.

Список интерфейсных разъемов модели включает два порта USB Type-C, один USB Type-A, а также 3,5-мм аудиоразъем. Сканер отпечатков пальцев встроен в клавишу включения. Мультимедийные возможности устройства представлены четырьмя встроенными динамиками. Разрешение web-камеры — 1 Мп, есть фирменная технология обмена данными (картинки, офисные документы и т.д) со смартфоном.

Ноутбук выполнен в цельнометаллическом корпусе. Габариты составляют 304 х 217 х 14,6-4,9 мм, вес — 1,33 кг. MateBook X Pro работает под управлением Windows 10 Home. Версия с 16/512 Gb обойдется покупателям в 1699 евро, а модификация с терабайтным накопителем — в 1999 евро. Дата начала продаж новинок будет объявлена позднее.