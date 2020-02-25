Huawei AppGallery — альтернатива Google Play Store запущена по всему миру

С момента начала конфронтации с США, компания Huawei ведет разработку альтернатив различным сервисам Google, которые используются в ее смартфонах. В качестве альтернативы Google Play Store, компания запустила AppGallery, которая является платформой для загрузки приложений для пользователей смартфонов Huawei.

Huawei пытается создать надежную экосистему, способную конкурировать с более зрелым Google Play Store. Экосистема, как отмечают в компании, обеспечит безопасность и защиту конфиденциальных данных. Также она имеет систему оценки возраста для защиты детей от приложений, которые не подходят для их возраста. Huawei обещает, что личные биометрические данные будут обрабатываться только локально на устройствах Huawei.

Quick Apps are cost efficient, have easy access for developers, see high retention and are written with less code.

A user can have more than 2,000 Quick Apps compared to 20 native apps with just 1GB of space.#TOGETHERConnectingPossibilities pic.twitter.com/NLBTaboxnb — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) February 24, 2020

AppGallery будет разделять приложения по 18 категориям, таким как новости, социальные сети, развлечения и многое другое. Если приложение отсутствует, то пользователи могут отправить запрос в «Список желаний», после чего они получат уведомление, когда приложение поступит в продажу. Huawei предпримет шаги, чтобы убедиться, что приложения в AppGallery оптимизированы для их смартфонов и используют такие инструменты, как HUAWEI HiAI — открытая платформа возможностей искусственного интеллекта. Приложения, написанные в этой среде, являются экономически эффективными, имеют легкий доступ для разработчиков, обеспечивают высокий уровень хранения и написаны с меньшим количеством кода.

Еще одна особенность AppGallery от Huawei — это приложения под названием Quick Apps, которые не требуют установки. Это набор приложений, потребляющий очень мало памяти, обеспечивая при этом хороший пользовательский интерфейс, мощные функции и автоматические обновления. По данным Huawei, пользователи смогут работать с 2000 таких приложений, занимающими всего 1 Gb памяти.

Согласно имеющимся данным, в настоящее время пользователям AppGallery доступно более 55000 приложений. Сам же магазин цифрового контента AppGallery ежемесячно используют более 400 млн. пользователей по всему миру.