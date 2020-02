Huawei AppGallery — альтернатива Google Play Store запущена по всему миру

С момента начала конфронтации с США, компания Huawei ведет разработку альтернатив различным сервисам Google, которые используются в ее смартфонах. В качестве альтернативы Google Play Store, компания запустила AppGallery, которая является платформой для загрузки приложений для пользователей смартфонов Huawei.

Huawei пытается создать надежную экосистему, способную конкурировать с более зрелым Google Play Store. Экосистема, как отмечают в компании, обеспечит безопасность и защиту конфиденциальных данных. Также она имеет систему оценки возраста для защиты детей от приложений, которые не подходят для их возраста. Huawei обещает, что личные биометрические данные будут обрабатываться только локально на устройствах Huawei.

Quick Apps are cost efficient, have easy access for developers, see high retention and are written with less code.

A user can have more than 2,000 Quick Apps compared to 20 native apps with just 1GB of space.#TOGETHERConnectingPossibilities pic.twitter.com/NLBTaboxnb

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) February 24, 2020