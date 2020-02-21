HTC представила новые модели VR-шлемов серии Vive Cosmos

Компания HTC расширила ассортимент гарнитур виртуальной реальности, представив серию устройств Vive Cosmos с тремя новыми сменными лицевыми панелями, которые расширяют их функциональность.

Новые устройства серии Vive Cosmos имеют одинаковый корпус и дисплей с разрешением 2880 × 1700 пикселей.

Cosmos Play — гарнитура начального уровня, которая предназначена для новичков в виртуальной реальности. В лицевой панели установлены две камеры, а в общей сложности используются четыре камеры. Система подходит для несложных VR-приложений, таких как Viveport Video и Angry Birds VR.

HTC не раскрыла стоимость и сроки выхода Cosmos Play, пообещав, что дополнительные подробности будут объявлены «в ближайшие месяцы».

Cosmos XR является универсальной гарнитурой с высококачественными проходными камерами XR, которые позволяют видеть реальный мир через гарнитуру с широким полем зрения. Угол поля зрения Cosmos XR составляет 100 градусов. Cosmos XR может быть лучшим вариантом, чем покупка второй AR-гарнитуры. Более подробная информация об устройстве будет представлена на конференции Game Developers Conference в следующем месяце, а набор для разработчиков выйдет во втором квартале текущего года.

Модель Cosmos Elite является прямым обновлением оригинальной Vive. Гарнитура поставляется с лицевой панелью с внешним слежением и включает две базовые станции SteamVR с технологией Lighthouse. Внешнее отслеживание, как правило, более точное, и HTC позиционирует Cosmos Elite как новый гаджет для продвинутых VR-игр, таких как Pistol Whip и Superhot. Для отслеживания движения головы и контроллера используется Inside-out подход за счет камер на гарнитуре.

Cosmos Elite поступит в продажу в первом квартале этого года по цене 899 долларов.

Также HTC объявила о разработке абсолютно нового устройства смешанной реальности под рабочим названием Proton и поделилась его концептуальными изображениями.

Гарнитура по своим функциональным возможностям похожа на предстоящую модель Cosmos XR, но внешне выглядит как лыжные очки. В отличие от тех же Magic Leap или Microsoft HoloLens, новая разработка HTC предусматривает наличие проходных камер, которые смешивают картинку из реального мира с виртуальными элементами.