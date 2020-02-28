Компания HTC представила бюджетный смартфон Wildfire R70 – это первый смартфон производителя в 2020 году. Устройство оборудовано 6,53-дюймовым дисплеем формата HD+ и соотношением сторон 19,5:9.

Wildfire R70 построен на базе 16-нм процессора MediaTek Helio P23, который содержит восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,5 GHz и графический ускоритель ARM Mali-G71 MP2. Объем оперативной памяти составляет 2 Gb, вместимость флеш-накопителя — 32 Gb. Дополнительно пользователи смогут установить карту microSD.

Основная камера выполнена в виде тройного блока: основного на 16 Мп (f/1.75) и пары 2-мегапиксельных (f/2.4) для макросъемки и портретных фото. Фронтальная камера разрешением 8 Мп (f/2.0) расположена в каплевидном вырезе экрана.

Емкость аккумулятора составляет 4000 мА·ч. На задней панели разместился сканер отпечатков пальцев для разблокировки устройства. Гаджет работает под управлением операционной системы Android 9 (Pie).

Оснащение смартфона: 4G LTE, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, micro-USB, 3,5-мм аудиоразъем. Аппарат имеет габариты 163,2 × 77,8 × 8,9 мм и весит 186 гр.

Продажи HTC Wildfire R70 начнутся в ближайшее время. Стоимость пока не известна.