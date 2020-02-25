Honor View 30 Pro: Kirin 990 5G и продвинутая камера

Бренд Honor официально представил смартфон View 30 Pro. Устройство оборудовано дисплеем Full HD+ размером 6,57 дюйма по диагонали. Заявлено 96% охвата цветового пространства NTSC.

Аппаратная основа смартфона — процессор Kirin 990 5G. Чип объединяет два ядра Cortex-A76 с частотой 2,86 GHz, два ядра Cortex-A76 с частотой 2,36 GHz и четыре ядра Cortex-A55 с частотой 1,95 GHz. Модем 5G обеспечивает возможность работы в мобильных сетях пятого поколения. Объем оперативной памяти смартфона составляет 8 Gb, встроенного накопителя — 256 Gb.

Основная камера тройная: она состоит из сенсоров с разрешением 40 Мп (1/1,7″, f/1.6, OIS, ISO 409 600), 12 Мп (f/2.2, угол обзора 109°, стабилизация по пяти осям) и 8 Мп (f/2.4, OIS). Говорится о системе лазерной фокусировке и 3-кратном оптическом зуме. Смартфон поддерживает технологию объединения четырех пикселей в один для увеличения светочувствительности. Минимальное фокусное расстояние при макросъемке составляет 4 см. Смартфон также способен записывать 4K-видео на основную камеру.

Фронтальная камера представлена сенсорами с разрешением 32 Мп (f/2.0) и 8 Мп (f/2.2, широкоугольная оптика). Сканер отпечатков пальцев находится на боковой грани.

Honor View 30 Pro получил аккумулятор емкостью 4100 мА·ч, поддержку быстрой проводной и беспроводной зарядки с мощностью 40 Вт и 27 Вт соответственно. Поддерживается и обратная беспроводная зарядка.

В качестве операционной системы производитель выбрал Android 10 с фирменной оболочкой Magic UI 3.0.1. Стоит отметить, что Honor View 30 Pro поставляется без предустановленных сервисов Google, место которых занял набор программного обеспечения Huawei Mobile Services (HMS) с магазином приложений App Gallery.

В оснащение смартфона входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, контроллер NFC и симметричный порт USB Type-C. Габариты составляют 162,7 × 75,8 × 8,8 мм, вес — 206 гр.

Смартфон будет доступен в цветовых вариантах корпуса Ocean Blue, Midnight Black, Icelandic Frost и Sunrise Orange. Продажи стартуют 3 марта через официальный интернет-магазин Honor. Стоимость пока не сообщается.

Также была представлена европейская версия смартфона Honor 9X Pro, которая не отличается от модели для китайского рынка. Характеристики смартфона те же. Но в нем предустановлен магазин приложений AppGallery.

Цена на европейскую версию Honor 9X Pro начинается от 249 евро. Продажи стартуют в марте.