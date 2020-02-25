Honor представил TWS-наушники Magic Earbuds

Бренд Honor представил беспроводные наушники Magic Earbuds. По словам производителя, Magic Earbuds предназначены для поклонников фитнеса, сочетают прогрессивный дизайн, технологию активного шумоподавления и оптимизированные эргономические свойства. Наушники надежно фиксируются внутри уха и не выпадают во время интенсивных тренировок.

Заявленное время автономной работы гарнитуры составляет до 3,5 часов, а использование зарядного кейса с аккумулятором на 410 мАч обеспечивает до 13 часов воспроизведения вдали от розетки.

Наушники оснащены тремя независимыми микрофонами для активного шумоподавления при разговоре. Однако при прослушивании музыки активное шумоподавление не используется. Honor Magic Earbuds получили динамики 10 мм, поддержку Bluetooth 5.0, аккумулятор емкостью 37 мА·ч. Вес каждого из наушников составляет всего 5,4 гр.

Новинка представлена в белом и голубом цвете корпуса и зарядного чехла. Продажи начнутся в апреле по цене 129 евро.