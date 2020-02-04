Google впервые раскрыла рекламную выручку YouTube

Компания Alphabet (владеет Google) опубликовала финансовые результаты 2019 года. YouTube принадлежит поисковику уже почти 15 лет, однако компания никогда ранее не сообщала показатели выручки видеохостинга. Компания впервые раскрыла рекламную выручку видеосервиса YouTube, отмечает CNBC. При этом доходы YouTube из других источников отдельно не указаны, что делает оценку реальной прибыли сервиса сложной задачей, отмечает канал.

Реклама на YouTube в 2019 году принесла компании около 15,15 млрд. долларов. На четвертый квартал пришлось 4,72 млрд. долларов выручки. Для сравнения — в 2018 году на рекламе Google заработала около 11,16 млрд. долларов. На четвертый квартал тогда пришлось около 3,61 млрд. долларов. Представитель Google отказался сообщить CNBC, какую долю выручки от рекламы на YouTube получают создатели видеоконтента. Однако финансовый директор компании Рут Порэт (Ruth Porat) сообщила, что им уходит «большая часть» этих денег.

Сообщается, что у YouTube более 20 млн. подписчиков Premium и Music Premium, а также 2 млн. подписчиков YouTube TV. В отчетности выручка от них включена не в результаты YouTube, а в раздел «прочее». В эту графу также входят данные о продажах смартфонов Pixel и «умных» колонок Google Home. В четвертом квартале 2019 года эта категория принесла 5,26 млрд. долларов выручки.