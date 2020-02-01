Google Tangi — обучающее приложение с короткими видеороликами

В настоящее время YouTube является познавательной платформой, охватывающей различные темы и аспекты повседневной жизни. Разработчики Google запустили новое приложение Tangi, с помощью которого можно будет размещать исключительно обучающие видео.

Google Tangi — это экспериментальное приложение, созданное в лаборатории Area 120, в котором могут размещаться краткие видеогиды и инструкции разной тематики.

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Продолжительность видеороликов ограничивается 60 секундами, а публикуемый контент делится на категории: «Искусство», «Кулинария», «Сделай сам», «Мода и красота» и «Стиль и жизнь». Раздел «Технология» считается одной из самых популярных категорий на YouTube, но у Tangi пока такого раздела нет.

Формат коротких обучающих видеороликов выглядит достаточно перспективно, особенно учитывая, что на других площадках обучающие видео могут тянуться 20-30 минут и даже больше.

В настоящее время приложение доступно пользователям устройств, работающим под управлением iOS и как веб-версия.