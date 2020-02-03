Google Maps приняли тележку со смартфонами за автомобильную пробку

Одна из самых популярных функций современных картографических сервисов — отслеживание дорожных пробок. Но как оказалось, систему отслеживания можно легко обмануть. Энтузиаст по имени Саймон Векерт (Simon Weckert) придумал остроумный способ «взлома» Google Maps. Для этого ему понадобилась тележка, в которую он загрузил 99 смартфонов, подключенных к Google Maps. Затем Векерт начал перемещаться по дороге, на которой в момент проведения эксперимента не было ни одной машины. Параллельно с прогулкой энтузиаст отслеживал свое перемещение на дисплее собственного смартфона в той же программе.

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В результате, сервис посчитал, что множество автомобилистов едут по улице с низкой скоростью. В приложении Google Maps на смартфоне дорога отметилась как загруженная, ее цвет изменился с зеленой на красную. Наличие большого количества активных устройств в одной точке и невысокая скорость перемещения дали сигнал сервису о наличии пробки, хотя на деле ситуация не изменилась. По словам энтузиаста, в теории с помощью данного или похожего метода можно «сломать» городской трафик, перенаправляя автомобили в объезд пустой дороги.

Компания Google пока никак не прокомментировала столь необычную «уязвимость» фирменного сервиса.