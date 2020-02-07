Google Maps отметили 15-летие новым дизайном

Популярному сервису Google Maps исполняется 15 лет. Более миллиарда человек пользуются этим сервисом. В честь юбилея компания Google выпустила переработанные версии приложений Google Maps для Android и iOS с обновленным дизайном и быстрым доступом к самым полезным функциям сервиса.

Разработчики обновили логотип Google Maps, взяв за основу нового значка стилизованную красную булавку — ключевой символ сервиса. Компания опубликовала видео, в котором показано как менялась иконка приложения на протяжении 15 лет.

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В приложении появились пять вкладок (в нижней части экрана) для быстрого доступа: Explore (Что рядом?), Commute (Регулярно), Saved (Сохранено), Contribute (Добавить) и Updates (Новости).

Explore: здесь информация о различных заведениях поблизости, отзывы о них и рейтинг;

Commute: на этой вкладке составляется маршрут до дома/работы;

Saved: это вкладка, где можно найти все ваши сохраненные места;

Contribute: вкладка, на которой можно добавить недостающую информацию на картах, оставить отзывы и прочее;

Updates: здесь можно узнать полезную информацию от местных экспертов и изданий, а также пообщаться напрямую с компаниями, чтобы получить ответы на интересующие вопросы.

Также в сервисе появился праздничный значок с автомобилем, — его можно увидеть, включив навигацию.

В марте этого года в приложении начнут появляться дополнительные функции для удобного планирования поездок в общественном транспорте. Пользователи смогут учитывать такие детали, как температуру, доступность, видеонаблюдение и так далее.