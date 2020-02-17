Google избавит интернет от HTTP-сайтов в этом году

Компания Google планирует полностью заблокировать протоколы интернета HTTP в течение этого года, пишет ресурс Cadelta. Отказ от устаревшего стандарта HTTP будет проводиться в несколько этапов, начиная с мартовской сборки браузера Chrome 81 и до версии Chrome 86, которая выйдет осенью. После этого скачать любые данные через HTTP-сайты в браузере станет невозможно.

Действия Google связаны с ее желанием перейти на более защищенный протокол HTTPS. Всем владельцам веб-ресурсов Google советует заранее проверить их совместимость с новым стандартом протокола. Это тот же протокол сайта HTTP в расширенном формате, обладающий большей защитой во время обмена данными между пользовательским гаджетом и интернетом. Дополнительную безопасность HTTPS обеспечивает поддержка шифрования по стандартам SSL и TLS.

Постепенная блокировка HTTP начнется с выпуском обновления Chrome 81 весной этого года. С этого времени браузер начнет предупреждать об опасности загрузки файлов с незащищенных сайтов. Летнее обновление Chrome 83 ограничит скачивание исполняемых файлов (.exe, .apk и др.). Далее сборки Chrome 84 и Chrome 85 установят запреты на загрузку других типов файлов (.pdf, .docx и др) и архивов (.zip, .rar, .iso и т. д.,). Окончательно поддержка HTTP закончится с выходом октябрьской версии Chrome 86, где блокировка коснется аудио- и видео файлов, изображения и текстов.

Google как минимум уже пару лет старается поэтапно удалить протоколы интернета HTTP из сетевого пространства. Действия Google по переводу сайтов на HTTPS принесли результаты. Если в начале 2018 года около 76% интернет-контента было защищенным, то к осени 2019 года эта цифра выросла до 90%.

Также компания намерена ограничить использование еще более раннего протокола FTP. Данный стандарт был создан еще в 1971 году. По сведениям Google, на данный момент этот протокол используют только 0,1% пользователей. Постепенное ограничение FTP компания запустила в февральской сборке Chrome 80, а окончательное удаление всех частей его кода Google намерена реализовать в версии Chrome 82, которая выйдет в апреле этого года.