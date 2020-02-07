07.02.2020

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Google добавила в приложение YouTube Music тексты песен

YouTube Music

Разработчики Google добавили в приложение YouTube Music одну полезную функцию.

После выхода новой версии v3.51.54, у некоторых Android пользователей появилась возможность просматривать тексты песен. Для этого надо нажать на значок «Информация» слева от названия трека. На экране появляются данные о треке и альбоме, а под ними текст песни. В самом низу отображается источник, откуда взяты слова.

Стоит также отметить, что это обновление со стороны сервера, поэтому его распространение займет некоторое время.

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