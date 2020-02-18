Google Autoflip — бесплатный ИИ-инструмент для кадрирования вертикального видео

Компания Google представила новый продукт под названием Autoflip — платформу с открытым исходным кодом для автоматического кадрирования вертикального видео. От других решений разработка Google отличается высочайшей автоматизацией и удобством. От пользователя требуется только задать базовые параметры (нужное соотношение сторон), после чего система ИИ анализирует видеоконтент, самостоятельно определяет наиболее важные объекты в кадре и соответствующим образом обрезает ролик.

Видеоролики, отснятые для телевидения и ПК, обычно создаются в альбомном формате — 16:9 или 4:3, поэтому их не очень удобно просматривать с мобильных устройств. С помощью AutoFlip разработчики и режиссеры смогут в автоматическом режиме адаптировать свое видео под любой формат.

В отличие от конкурирующих решений, инструмент Google полностью бесплатный и его использование не ограничено. Код и все инструкции по Autoflip есть в репозитории на GitHub.

В перспективе разработчики Google планируют добавить в Autoflip реалистичное дорисовывание граничных областей кадра с помощью нейросетей и удаление наложенного текста или рисунков.