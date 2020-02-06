Глава Xbox назвал главных конкурентов Microsoft

Фил Спенсер (Phil Spencer), руководитель игрового направления Microsoft, в интервью Protocol сказал, что не расценивает Nintendo и Sony в качестве главных конкурентов редмондской компании.

«Когда речь заходит о Nintendo и Sony, у нас к ним огромное уважение, но своими основными соперниками на ближайшее будущее мы считаем Amazon и Google», — заявил Спенсер.

По мнению Спенсера, будущее игровой индустрии за потоковой передачей.

«Никакого неуважения к Nintendo и Sony, просто традиционные игровые компании оказались, по сути, не у дел. Наверное, они могут попробовать воссоздать нашу облачную платформу Azure, но за последние годы мы уже вложили в «облако» миллиарды долларов», — отметил Спенсер.

Слова Спенсера подтверждает и прошлогодняя сделка Microsoft и Sony, согласно условиям которой японский гигант сможет использовать Microsoft Azure для своих игровых и потоковых сервисов.