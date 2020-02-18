Глава Amazon пожертвует 10 млрд. долларов на борьбу с изменением климата

Глава американской компании Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos), сообщил, что пожертвует 10 млрд. долларов на борьбу с изменением климата в рамках новой инициативы под названием Bezos Earth Fund.

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Безос пообещал начать выдавать гранты этим летом, стимулируя усилия ученых, активистов, неправительственных организаций, которые создают «реальную возможность помочь, сохранить и защитить мир природы».

«Изменение климата является самой большой угрозой для нашей планеты. Я хочу работать вместе с другими, чтобы усилить известные и исследовать новые способы борьбы с разрушительным воздействием изменения климата на нашу общую планету», — сказал Безос.

По оценке Forbes, глава Amazon является самым богатым человеком в мире. Состояние Безоса составляет 130 млрд. долларов.