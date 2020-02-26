Fujifilm Instax mini 11: новая камера моментальной печати

Помимо флагманской модели X-T4, компания Fujifilm представила новую камеру моментальной печати Instax mini 11, которая позволяет окунуться в мир фотографии «эпохи Polaroid».

Камера Instax Mini 11 устроена таким образом, что от пользователя требуется минимальное участие в процессе съемки: замер экспозиции и фокусировка происходят автоматически. Владельцу устройства остается лишь нажать на спусковой затвор, оснащенный подсветкой.

У новинки Fujifilm есть возможность снимать селфи. Для этого разработчики предусмотрели небольшое зеркало, расположенное рядом с объективом. Производитель заверяет, что камера способна хорошо фокусироваться на расстоянии от 30 до 50 см.

Камера будет доступна в пяти цветовых исполнениях корпуса: розовом, голубом, сером, белом и фиолетовом. Компания также выпустила новые серии специальной бумаги для печати без чернил: Instax Mini Blue Marble и Square White Marble.

Стоимость Fujifilm Instax mini 11 составляет 70 долларов. Продажи начнутся в середине марта.