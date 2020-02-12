12.02.2020

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FTC начала проверку приобретений Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft за последние 10 лет

FTC

Федеральная торговая комиссия США (FTC) сообщила об открытии антимонопольного расследования в отношении крупнейших американских технологических корпораций — Apple, Amazon, Facebook, Google, ее материнской компании Alphabet, а также Microsoft.

FTC потребовала, чтобы все компании предоставили информацию о предыдущих приобретениях, о которых «не сообщалось антимонопольным органам в соответствии с Законом Харта-Скотта-Родино (Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976, HSR)».

«Согласно требованию, Alphabet Inc. (включая Google), Amazon.com, Inc., Apple Inc., Facebook, Inc., and Microsoft Corp. обязаны предоставить информацию и документы об условиях, объеме, структуре и целях сделок, которые каждая компания осуществила в период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019 года», — отмечается в документе.

Закон HSR представляет собой ряд поправок, внесенных в антимонопольное законодательство США в 1976 году, которые требуют от компаний не совершать слияния и поглощения без регистрации в FTC и Министерстве юстиции США в связи с тем, что оба федеральных агентства должны подтвердить, что данные сделки не являются антиконкурентными.

«Данная инициатива позволит комиссии более внимательно изучить приобретения в этом важном секторе, а также оценить, получают ли госведомства надлежащее уведомление о сделках, которые могут нанести ущерб конкуренции. Это поможет нам продолжать поддерживать технологические рынки открытыми и конкурентоспособными на благо потребителей», — отметил председатель FTC Джозеф Саймонс.

Помимо определения того, совершают ли эти компании более мелкие покупки, имеющие нарушающие конкуренцию последствия, FTC также хотела бы посмотреть, как небольшие компании работают после того, как их купил один из технологических гигантов.

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