FTC начала проверку приобретений Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft за последние 10 лет

Федеральная торговая комиссия США (FTC) сообщила об открытии антимонопольного расследования в отношении крупнейших американских технологических корпораций — Apple, Amazon, Facebook, Google, ее материнской компании Alphabet, а также Microsoft.

FTC потребовала, чтобы все компании предоставили информацию о предыдущих приобретениях, о которых «не сообщалось антимонопольным органам в соответствии с Законом Харта-Скотта-Родино (Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976, HSR)».

«Согласно требованию, Alphabet Inc. (включая Google), Amazon.com, Inc., Apple Inc., Facebook, Inc., and Microsoft Corp. обязаны предоставить информацию и документы об условиях, объеме, структуре и целях сделок, которые каждая компания осуществила в период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019 года», — отмечается в документе.