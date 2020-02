Facebook представил для менеджеров страниц мобильную версию Creator Studio

Компания Facebook запустила мобильную версию своего инструмента Creator Studio, которое поможет лучше управлять страницами Facebook на ходу. С помощью приложения можно редактировать посты, смотреть статистику и отвечать на сообщения клиентов сразу для нескольких страниц Facebook.

Как отметил эксперт по социальным медиа Мэтт Наварра (Matt Navarra), пользователи пока не могут с помощью приложения загружать контент и создавать новые сообщения. Возможно, Facebook добавит такую возможность в будущем. Но пока, если есть такая необходимость, сначала нужно создать пост через приложение Facebook или настольную версию Creator Studio, а затем запланировать его или сохранить как черновик. Дальше с публикацией можно работать через мобильное приложение.

NEW! Facebook launches Creator Studio App on iOS + Android https://t.co/mMADtJVUq4

— FB gave me pre-release access to the app

— Creators will find it useful, but it needs full post creation / publishing capabilities…

Facebook suggest this is likely coming soon

🤔 Thoughts? pic.twitter.com/RR4tidLyoV

