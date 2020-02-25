26.02.2020

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Facebook представил для менеджеров страниц мобильную версию Creator Studio

Facebook Creator Studio

Компания Facebook запустила мобильную версию своего инструмента Creator Studio, которое поможет лучше управлять страницами Facebook на ходу. С помощью приложения можно редактировать посты, смотреть статистику и отвечать на сообщения клиентов сразу для нескольких страниц Facebook.

Как отметил эксперт по социальным медиа Мэтт Наварра (Matt Navarra), пользователи пока не могут с помощью приложения загружать контент и создавать новые сообщения. Возможно, Facebook добавит такую возможность в будущем. Но пока, если есть такая необходимость, сначала нужно создать пост через приложение Facebook или настольную версию Creator Studio, а затем запланировать его или сохранить как черновик. Дальше с публикацией можно работать через мобильное приложение.

Это довольно существенное ограничение, но, с другой стороны, приложение разработано как мобильное дополнение к процессу управления страницей Facebook, а не как единый интерфейс управления.

В любом случае, в новом приложении есть несколько интересных функций и инструментов. Например, раздел о метриках и инсайтах — в нем можно проанализировать информацию как на уровне страниц, так и на уровне постов. Показатели производительности контента, такие как средняя длина просмотра ролика и различные метрики взаимодействия, позволят правильно скорректировать стратегию для качественного охвата аудитории.

Приложение уже доступно для скачивания: App Store и Google Play.

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