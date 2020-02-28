28.02.2020

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Facebook отменила из-за коронавируса конференцию для разработчиков F8

Facebook F8

Компания Facebook объявила об отмене ежегодной конференции для разработчиков F8, которая должна была состояться 5–6 мая в Сан-Хосе. Причина отмены — коронавирус, который продолжает распространяться в разных странах мира.

Ежегодная конференция Facebook F8 является крупным мероприятием. Только в прошлом году конференцию посетили более 5000 разработчиков и представителей бизнеса из разных стран.

 «Это был сложный вызов. F8 — невероятно важное событие для Facebook. Это один из способов собрать разработчиков со всего мира вместе, но мы должны уделять приоритетное внимание здоровью и безопасности наших партнеров-разработчиков, сотрудников и всех людей, помогающих нам делать F8. Мы рассматривали другие варианты проведения F8, но для нас важно провести инклюзивное мероприятие, и было бы неуместно делать это без наших партнеров из других стран», — говорится в заявлении директора по разработке платформ и программ Facebook Константиноса Папамилтиадиса (Konstantinos Papamiltiadis).

Вспышка коронавируса повлияла и на другие крупные мероприятия. В настоящее время МОК рассматривает вопрос о необходимости отмены Олимпийских игр, которые должны пройти в этом году в Токио.

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