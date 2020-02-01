01.02.2020

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Европарламент проголосовал за введение единого разъема для зарядки смартфонов

разъема

Европейский союз планировал заставить производителей смартфонов прибегнуть к использованию единого разъема для зарядки путем принятия соответствующего законодательного акта. Как стало известно, регулятор проголосовал за соответствующую резолюцию, ее поддержали 582 голоса против 40.

Заявление компании Apple, подчеркивающее появление внушительного количества отходов в случае принятия ограничивающих использование кабелей Lightning мер, в Европейской комиссии (ЕК) восприняли хладнокровно, ответив, что сейчас на каждого человека приходится около 6 кг электронных отходов в год. В ЕК уверены, что отказ от Lightning лишь единожды повлияет на экологическую ситуацию, а дальнейшее использование единого стандарта позволит разительно сократить количество электронных отходов.

Несмотря на то, что резолюция была принята, она пока несет мало конкретики. Регулятор еще не определился как с единым типом разъема (хотя, очевидно, что скорее всего это будет USB-C), так и со сроками, когда закон начнет действовать. Ожидается, что рассмотрение перечня законов, регулирующих единый стандарт зарядных портов, пройдет в июле 2020 года.

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