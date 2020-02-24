Eurodesign участвует в цифровой трансформации ОАО «Azərişıq»

Сегодня ОАО «Azərişıq», основной миссией которого является бесперебойное обеспечение страны качественной электроэнергией, на 100% обеспечивает нужды потребителей Азербайджана. Построено или капитально отремонтировано более 70 подстанций на 110 киловольт и свыше 300 подстанций на 35 киловольт. Установлено более 1,2 млн. новых счетчиков, что сыграло важную роль в предотвращении потерь. Мощность сети доведена с 9000 до 13000 мегаваттампер. Для устранения возникших аварий созданы 4 дистанционно управляемых центра автоматического управления. В настоящее время по распределительной электросети 56 районов продолжается работа по замене более 13500 трансформаторных пунктов новыми. По коэффициенту доступности электроэнергии на Всемирном экономическом форуме в Давосе Азербайджан был удостоен первого места в СНГ и второго места в мире. Но перед ОАО «Azərişıq» по-прежнему стоят большие задачи. Так, например, «Azərişıq» планирует в 2020 году снизить удельный вес технических потерь до 8,9%, тогда как в настоящее время эта цифра составляет около 10%. Решение этой и многих других задач невозможно без развитой и современной IT-инфраструктуры.

На текущий момент компания Eurodesign в соответствии с современными мировыми стандартами построила и ввела в эксплуатацию для ОАО «Azərişıq» два центра обработки данных: основной и резервный. В ЦОД размещены ключевые системы ОАО «Azərişıq», а доступ к ресурсам центров осуществляется по защищенным каналам связи. Благодаря этому увеличилось быстродействие систем, а время обработки данных значительно сократилось. Резервный ЦОД, удаленный от основного, обеспечивает не только отказоустойчивость, но и минимизирует риски остановки бизнес-процессов организации. Резервный узел всегда имеет актуальную информацию путем репликации информации с основного узла и готов незамедлительно переключиться на обслуживание всех задач. Также компания Eurodesign ведет работы по созданию ситуационного центра, который позволит повысить качество принимаемых решений путем визуализации информационного потока, проводить анализ ситуации, моделирование и прогнозирование развития нештатных ситуаций.

Помимо создания корпоративной сети передачи данных, базирующейся на двух центрах обработки данных и позволившей значительно снизить расходы на информационное взаимодействие между дочерними структурами ОАО «Azərişıq», компанией Eurodesign были развернуты системы физической безопасности и беспроводная сеть Wi-Fi в зданиях ОАО «Azərişıq», а также будет поставлено IT-оборудование для вновь построенного головного офиса. Интегратор предоставил консультации по ИКТ, дизайн высокого и низкого уровней, сетевое взаимодействие, беспроводную связь, системы физической безопасности, а также системы контроля доступа, значительно упростившие информационное взаимодействие внутри ОАО.

— Все решения по цифровизации оператора электрических сетей Азербайджана стали плодом тесного сотрудничества с нашей компанией на протяжении многих лет. Только за прошедший 2019 год было реализовано несколько знаковых и ключевых проектов. Введен в эксплуатацию резервный центр обработки данных, обслуживанием которого также, как и основного, занимаются специалисты Eurodesign. Поддержка работы ЦОД осуществляется в режиме 24/7, вплоть до того, что в определенные критические периоды сотрудники нашей компании физически присутствуют на этих объектах. Благодаря различному мониторинговому оборудованию, установленному в центрах обработки данных, мы отслеживаем любые возможные нюансы, что позволяет принимать превентивные меры, предупреждая возможные проблемы и сбои в работе оборудования. При строительстве нового головного офиса ОАО «Azərişıq» заранее была спроектирована IT-инфраструктура здания, что позволило нашей компании в обозначенные сроки поставить необходимое серверное и сетевое оборудование, оборудование для IP-телефонии и т.д. Помимо этого, в ОАО «Azərişıq», только в Баку располагающем более чем 20 различными объектами, сейчас завершается проект по установке беспроводного интернет-соединения посредством Wi-Fi. Это требование, обусловленное на сегодняшний день мобильностью сотрудников, также необходимое для выгрузки данных с устройств, на которые снимаются показания электросчетчиков. В дальнейших планах развития ОАО «Azərişıq» — внедрение несколько крупных информационных систем, — отмечает менеджер по проектам компании Eurodesign Игорь Вологин. — Стоит также отметить, что у компании Eurodesign накоплен обширный опыт работы с компаниями энергетического сектора. Благодаря этому все проводимые интегратором работы позволили ОАО «Azərişıq» получить производительную, надежную, масштабируемую инфраструктуру и при этом оптимизировать расходы на IТ.

Специалистам Eurodesign удалось снизить длительность плановых и внеплановых простоев системы, организовать автоматическое резервное копирование данных с заданной периодичностью и их восстановление в случае необходимости, а также обеспечить непрерывность работы ЦОД. Кроме того, новая система помогла сформировать единую политику управления резервными копиями баз данных, а информирование о работе системы упростило администрирование столь масштабного комплекса. В заключение отметим, что процесс цифровой трансформации компании охватывает всю цепочку работы ОАО «Azərişıq». Изменения на основе новых технологий призваны повысить гибкость и эффективность, а в ближайшей перспективе мы, вероятно, увидим усиление интеграции ОАО с конечными потребителями электроэнергии.