Ericsson отказалась от участия в MWC 2020

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования компания Ericsson сообщила о том, что не будет принимать участия в выставке GSMA Mobile World Congress (MWC) 2020, которая пройдет в Барселоне с 24 по 27 февраля.

Компания сообщила, что это решение принято из соображений безопасности для сотрудников и посетителей выставки в связи с угрозой распространения коронавируса. Ericsson отмечает, что «внимательно следит за развитием событий и придерживается рекомендаций соответствующих национальных органов и международных организаций, таких как ВОЗ». Решение об отказе от участия в крупнейшем отраслевом мероприятии было принято после «тщательной внутренней оценки рисков».

«Здоровье и безопасность наших сотрудников, клиентов и других заинтересованных сторон для нас являются приоритетными. Принять это решение было нелегко. Мы с нетерпением ожидали демонстрации наших последних новинок на MWC в Барселоне. Очень жаль, но мы твердо верим, что наиболее ответственным деловым решением является отказ от участия в этом году», — сказал Боре Экхольм (Börje Ekholm), президент и исполнительный директор Ericsson.

Ранее корейская компания LG и китайская ZTE также сообщили об отказе от участия в выставке.