Ericsson: К концу 2025 года в мире будет свыше 2,6 млрд. 5G-подключений

В ноябре 2019 года в самом центре Баку, на Площади Фонтанов, компании Azercell и Ericsson открыли пилотную зону 5G. Данное событие не знаменует полноценный старт развертывания сети пятого поколения, и на то, чтобы окончательно договориться с регулятором о выделяемых частотах, приобрести и инсталлировать недостающее оборудование, а затем развернуть коммерческую сеть 5G хотя, оператору потребуется еще не один месяц. Тем не менее очень важно, что ведущий оператор сотовой связи и ведущий вендор сетевого оборудования заявляют о технологической готовности к новым скоростям и пропускной способности инфраструктуры связи. Эти намерения были закреплены на телекоммуникационной выставке bakutel 2019, в рамках которой компании заключили стратегическое соглашение о намерении ускорить развитие технологий 5G в Азербайджане. Соглашение включает план проекта на период с 2020 по 2022 годы, предусматривающий развитие совместных проектов на базе технологий 5G, проведение тестовых испытаний и формирование сценариев использования новых технологий.

— Мы с удовольствием оказываем поддержку Azercell на пути внедрения 5G — новейших телекоммуникационных технологий, доступных в мире на сегодняшний день. На данный момент оборудование Ericsson используется в 24 коммерческих сетях 5G в 14 странах на четырех континентах. Коммерческие услуги 5G пользуются популярностью среди абонентов, и спрос на них растет быстрыми темпами. Вместе с нашим ключевым азербайджанским партнером в лице Azercell мы рады открыть пользователям мир больших возможностей, передовых решений и приложений, работающих на базе 5G, — отметил президент компании Ericsson в Восточной Европе и Центральной Азии Себастиан Толстой.

Следует отметить, что экспозиция Ericsson на выставке bakutel 2019 была одной из самых интересных и обширных. На своем стенде компания продемонстрировала ряд решений из портфеля Ericsson Radio System (ERS). В частности, были представлены современные радиомодули, оборудование RAN Compute, IP Router и 5G Dot. В качестве оборудования сетей радиодоступа демонстрировались радиомодули для организации покрытия макросот Radio 2219 и Radio 4415. Современное мультистандартное оборудование может работать в стандартах GSM, WCDMA, LTE, IoT и 5G. Radio 2219 и Radio 4415 поддерживают режимы MIMO 2×2 и 4х4 соответственно, устанавливаются непосредственно возле антенн и могут крепиться на трубостойке, стене, столбе или потолке. Рельсовая система крепления для радиомодулей, которая также была показана на выставке, обеспечивает невероятную гибкость и скорость инсталляции и способна решить многие сложности с установкой радиооборудования, с которыми сегодня сталкиваются операторы мобильной связи. Baseband 6318 — это цифровой модуль из линейки RAN Compute, который выполнен в наружном исполнении для установки вне помещений. Использование Baseband 6318 позволяет операторам внедрить новые технологии без необходимости установки отдельного кабинета для базовой станции. Также возможность установки Baseband 6318 рядом с радиомодулями существенно сокращает объем необходимых кабелей и упрощает их конфигурацию. Цифровой модуль Baseband 6318 осуществляет обработку и управление радиосигналами, предоставляет IP-порты для подключения трансмиссии, а также через этот модуль выполняется синхронизация NodeB/eNodeB/gNodeB. Одно и то же аппаратное решение Baseband 6318 может совместно обслуживать технологии 5G, Massive IoT, LTE FDD и TDD, WCDMA и GSM, предоставляя операторам беспрецедентную гибкость и масштабируемость. Router 6672 — это агрегационный роутер большой емкости с высокой плотностью 10 Гбит/с интерфейсов. Он поддерживает VPN-сервисы по сетям IP/MPLS, может быть высокоточным источником синхронизации, имеет функции безопасности, такие как IPSec, и предназначен для использования в сетях LTE и 5G. 5G Dot — инновационное решение, которое совмещает в себе антенные элемент, усилитель мощности и фильтр. Благодаря 5G Dot у операторов появляется возможность быстрого развертывания сетей 5G внутри помещений.

Кроме «железа» Ericsson продемонстрировала свое видение будущего, тесно связанного с новым стандартом связи. На стенде компании можно было познакомиться с возможными областями применения сетей 5G и платформы Интернета Вещей (IoT), а также увидеть, как информация, получаемая платформой Интернета Вещей от любых сенсоров или датчиков, передается конечному потребителю на планшет или центр мониторинга.

— Дважды в год компания Ericsson выпускает отчет Mobility Report, в котором мы отслеживаем все тенденции и представляем прогнозы развития технологий мобильной связи. Так вот, мы планируем, что к концу 2025 года в мире будет свыше 2,6 млрд. 5G-подключений, а 65% мирового населения будет жить в зоне действия сетей 5G, на которые придется 45% общемирового мобильного трафика. Среднемесячное потребление трафика в расчете на одного пользователя смартфона к 2025 году вырастет до 24 Gb с нынешних 7,2 Gb, ведь абоненты всех операторов сегодня активно смотрят потоковое видео в высоком качестве и интересуются услугами с использованием технологий VR и AR. Кроме того, число IoT-подключений через 6 лет достигнет 5 млрд. против 1,3 млрд. в конце 2019 года. В 2019 году запущены услуги 5G в странах Азии, Европы, Ближнего Востока и Северной Америки. В общей сложности, намерение запустить коммерческие сети 5G анонсировали около половины операторов в мире. Только в октябре 2019 года в сетях 5G зарегистрировано 10 млн. подключений. Поэтому мы считаем, что запуск первой пилотной сети 5G в Азербайджане ставит Azercell в один ряд с мировыми лидерами рынка мобильной связи. Мы уверены, что технологии 5G — это не только важный шаг в развитии технологий мобильного интернета, но и возможность для компаний и отраслей работать с гораздо большей эффективностью и продуктивностью, создавать новые услуги для пользователей. В 2020 году развитие услуг 5G ускорится, — говорит глава компании Ericsson Azerbaijan Арда Четинер.

Уже сегодня очевидно, что сети 5G будут развиваться быстрее, чем сети LTE в момент их запуска в 2009 году. Согласно прогнозу Ericsson, лидерство по уровню проникновения услуг 5G в ближайшие годы будет принадлежать Северной Америке, где в конце 2025 года 74% мобильных подключений придется на сети 5G. На втором месте — страны Северо-восточной Азии с показателем в 56%, на третьем — Европа с 55%. Продолжает расти и число пользователей смартфонов с поддержкой 5G. В 2025 году на смартфоны будет приходиться 7,4 млрд. или 83% всех подключений. В III квартале 2019 года общемировой трафик данных в сетях сотовой связи вырос на 68%. Рост был связан с увеличением числа подключенных смартфонов в Индии, увеличением среднего потребления трафика в расчете на каждый смартфон в Китае, а также улучшением функций смартфонов, появлением требовательного к трафику контента и доступных тарифных планов. В период с 2019 по 2025 годы трафик в сетях сотовой связи будет расти на 27% в год, и основным драйвером роста, как и в прежние годы, будет являться видео. Если в 2019 году ежемесячный объем трафика в сотовых сетях составлял около 38 Эксабайт, из которых 63% приходилось на видео, то ожидается, что в 2025 году мировой мобильный трафик вырастет до 160 Эксабайт в месяц, а на долю видео придется 76% трафика.

— Отрадно видеть, что технологии 5G получили широкую поддержку со стороны почти всех производителей устройств. В 2020 году выпуск 5G-устройств станет массовым, и это ускорит процесс внедрения технологий 5G. Теперь вопрос не в «если», а в том, «как скоро» мы сможем превратить сценарии использования в релевантные приложения для пользователей и корпораций. Во многих странах мира технологии 4G по-прежнему играют важнейшую роль в подключении к сетям связи, и модернизация сетей — ключ к технологическим изменениям, которые мы переживаем сейчас, — комментирует результаты Ericsson Mobility Report исполнительный вице-президент и глава подразделения сетей связи Фредрик Джейдлинг.

Так что можно резюмировать, что технологически к запуску 5G мы готовы. Две проблемы, которые предстоит решить регулятору и операторам на пути к внедрению нового стандарта связи, — перераспределение частотного спектра и инвестиции в инфраструктуру. Если первый вопрос будет решаться в долгих дискуссиях, то с инвестициями все относительно понятно. Пятое поколение связи будет строиться на относительно небольших коммерчески привлекательных участках в мегаполисах или промышленных зонах. Например, будут создаваться приватные сети 5G, с помощью которых по территории заводов будут передвигаться беспилотные транспортные средства, а люди с помощью решений дополненной реальности смогут контролировать качество производимой продукции. Вдобавок целый ряд различных датчиков будет следить за рабочей средой, измеряя влажность воздуха, температуру, уровень шума и освещения, а также уровень углекислого газа в воздухе. Эти шаги позволят увеличить эффективность и гибкость производства. Обычным пользователям 5G не особо и нужно, так как для большинства сценариев возможностей 4G сегодня вполне достаточно. Но и тут есть нюансы. Например, согласно исследованию одного из операторов, пользователь 5G потребляет в среднем 1,3 Gb интернет-трафика, тогда как пользователь LTE — всего 400 Mb в день. Ясно одно, что технологии 5G навсегда изменят жизнь людей и деятельность компаний из всех отраслей без исключения. Это глобальные тренды, мимо которых Азербайджан не пройдет.