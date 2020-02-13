13.02.2020

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Epic Games Store бесплатно раздает Kingdom Come: Deliverance и Aztez

Epic

В Epic Games Store началась раздача игр Kingdom Come: Deliverance и Aztez.

Kingdom Come: Deliverance — RPG с открытым миром, которая рассказывает о гражданской войне в средневековом королевстве Богемия. Игра вышла в 2018 году и стала дебютной для чешской студии Warhorse.

Aztez — сочетает элементы beat ’em up и пошаговой стратегии. Игра рассказывает о войне, развернувшейся в империи ацтеков в Центральной Америке.

Забрать обе игры можно до 20 февраля.

Через неделю бесплатной станет Faeria — стратегическая карточная игра. Среди особенностей проекта — возможность собрать все 300 доступных карт меньше чем за 50 часов прохождения. В магазине раздадут игру в премиальном издании со всеми дополнениями.

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