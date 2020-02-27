Epic Games Store бесплатно раздает InnerSpace
В Epic Games Store началась раздача игры InnerSpace.
InnerSpace — приключенческая инди-игра об археологе, занятом поисками реликвий и других свидетельств существования древних цивилизаций в Потерянном мире. Ключевые геймплейные механики игры — полеты и погружения в океан.
Игру можно забрать до 5 марта.
Следующими бесплатными играми станут GoNNER и Offworld Trading Company.
GoNNER — 2D платформер, где надо набрать как можно больше очков.
Offworld Trading Company – экономическая стратегия о колонизации Марса от дизайнера Civilization IV.