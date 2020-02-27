Epic Games Store бесплатно раздает InnerSpace

В Epic Games Store началась раздача игры InnerSpace.

InnerSpace — приключенческая инди-игра об археологе, занятом поисками реликвий и других свидетельств существования древних цивилизаций в Потерянном мире. Ключевые геймплейные механики игры — полеты и погружения в океан.

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Игру можно забрать до 5 марта.

Следующими бесплатными играми станут GoNNER и Offworld Trading Company.

GoNNER — 2D платформер, где надо набрать как можно больше очков.

Offworld Trading Company – экономическая стратегия о колонизации Марса от дизайнера Civilization IV.