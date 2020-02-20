20.02.2020

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Epic Games Store бесплатно раздает Assassin’s Creed Syndicate и Faeria

Epic

В Epic Games Store началась раздача игр Assassin’s Creed Syndicate и Faeria.

Assassin’s Creed Syndicate — шестая по хронологии часть серии, действие которой разворачивается в Лондоне времен промышленной революции.

Faeria — стратегическая карточная игра, основная особенность которой — постоянно изменяющееся поле боя. В игре доступен как одиночный режим, так и совместные сражения, а также турниры.

Забрать обе игры можно до 27 февраля.

Следующей бесплатной игрой станет InnerSpace — приключенческая инди-игра об исследовании окружающей среды.

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