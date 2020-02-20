Epic Games Store бесплатно раздает Assassin’s Creed Syndicate и Faeria
В Epic Games Store началась раздача игр Assassin’s Creed Syndicate и Faeria.
Assassin’s Creed Syndicate — шестая по хронологии часть серии, действие которой разворачивается в Лондоне времен промышленной революции.
Faeria — стратегическая карточная игра, основная особенность которой — постоянно изменяющееся поле боя. В игре доступен как одиночный режим, так и совместные сражения, а также турниры.
Забрать обе игры можно до 27 февраля.
Следующей бесплатной игрой станет InnerSpace — приключенческая инди-игра об исследовании окружающей среды.