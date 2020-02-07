Epic Games Store бесплатно раздает Carcassonne и Ticket to Ride
В Epic Games Store началась раздача игр Carcassonne и Ticket to Ride.
На этой неделе планировалась также раздача игры Pandemic, но студия отложила ее, вероятно из-за ассоциаций с коронавирусом. Pandemic — это видеоигровая адаптация настольной игры про последних выживших в мире после глобальной эпидемии.
Carcassonne — при помощи карточек игроки сами формируют карту, на которой затем предстоит размещать своих подданных.
Ticket to Ride — надо оптимальным образом выстроить железнодорожное сообщение, чтобы быстрее остальных добраться до пункта назначения.
Забрать обе игры можно до 13 февраля.
Через неделю бесплатными станут две игры — Kingdom Come: Deliverance и Aztez.