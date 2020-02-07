Epic Games Store бесплатно раздает Carcassonne и Ticket to Ride

В Epic Games Store началась раздача игр Carcassonne и Ticket to Ride.

На этой неделе планировалась также раздача игры Pandemic, но студия отложила ее, вероятно из-за ассоциаций с коронавирусом. Pandemic — это видеоигровая адаптация настольной игры про последних выживших в мире после глобальной эпидемии.

Carcassonne — при помощи карточек игроки сами формируют карту, на которой затем предстоит размещать своих подданных.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ticket to Ride — надо оптимальным образом выстроить железнодорожное сообщение, чтобы быстрее остальных добраться до пункта назначения.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Забрать обе игры можно до 13 февраля.

Через неделю бесплатными станут две игры — Kingdom Come: Deliverance и Aztez.