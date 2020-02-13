Эффективное управление бизнесом посредством «Мой Бизнес Wi-Fi» от Azercell

Компания Azercell представляет новое предложение «Мой Бизнес Wi-Fi». С сегодняшнего дня корпоративные абоненты смогут воспользоваться преимуществами Wi-Fi USB-модем или Mi-Fi-устройств, а также получат возможность распределять интернет через Wi-Fi среди 10 устройств. Гибкий ассортимент пакетов различного объема в зависимости от потребностей пользователей и возможность переключаться между ними представляет собой идеальное решение для малых, средних и индивидуальных предприятий.

Преимуществом нового предложения является и то, что при выборе одного из интернет-пакетов абонент получает устройство бесплатно без какой-либо первоначальной оплаты. Wi-Fi USB-модем активируется через порт USB, в то время как устройство Mi-Fi может работать автономно без подключения к какому-либо устройству или порту. Еще одним достоинством кампании является гибкость при замене пакета на другой в течение последующих 12 месяцев.

Тарифные пакеты на предложение «Мой Бизнес Wi-Fi» варьируются от 20 манатов до пакетов объемом в 200 Gb. Корпоративные абоненты могут воспользоваться возможностью, предлагаемой Azercell, обратившись по электронному адресу: [email protected]. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/corporate/.