ЕС хочет вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы

Несколько лет назад замена аккумулятора в смартфоне была очень простой задачей. Достаточно было снять заднюю крышку и заменить батарею на новую, если старая уже износилась. Всего несколько секунд, и в руках смартфон, который держит заряд весь день.

Сейчас съемные аккумуляторы – это большая редкость. Согласно информации, которая присутствует в Сети, в ЕС хотят обязать производителей смартфонов вернуться к старому положению дел, пишет ресурс Gizchina. Производители будут вынуждены делать батареи в смартфонах легко заменяемыми. Смысл этой инициативы заключается в сокращении электронных отходов. Если пользователь сможет беспрепятственно менять батарею, он сделает это и сохранит устройство дольше, а не выбросит его после пары лет использования.

Предложение также предполагает, что производители должны сделать детали более простыми и содействовать сторонним сервисным центрам.

Кроме того, план предусматривает переработку и повторное использование сырья после утилизации электронного устройства. Со временем Евросоюз планирует запустить европейскую систему сбора, которая облегчит утилизацию. Официально новый план ЕС будет представлен в марте этого года.