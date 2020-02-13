«Джокер», «1917», «Ирландец»: как злоумышленники использовали названия этих фильмов в зловредах в 2019 году

«Лаборатория Касперского» проанализировала, как часто названия девяти фильмов, которые были номинированы на «Оскар-2020», использовались фишерами и авторами зловредов в прошлом году*. Всего по миру эксперты обнаружили более 20 фишинговых сайтов, которые заманивали пользователей возможностью бесплатно посмотреть громкие премьеры 2019 года, и ещё 925 вредоносных файлов, связанных с названиями этих фильмов. С помощью фишинговых сайтов, на которых предлагается посмотреть новинки бесплатно, злоумышленники собирали личные и финансовые данные пользователей.

Выяснилось, что наибольшей популярностью у злоумышленников пользовались «Джокер» (304 вредоносных файла), «1917» (215 вредоносных файлов) и «Ирландец» (179 вредоносных файлов).

«Злоумышленники следят за актуальными трендами, в том числе в киноиндустрии. Они расставляют свои ловушки как незадолго до громкой премьеры, так и вскоре после неё, на пике зрительского интереса. Чтобы избежать возможных рисков, мы советуем любителям кино пользоваться только официальными стриминговыми платформами», — комментирует Антон Иванов, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Чтобы не получить на устройства зловред вместо фильма, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям: