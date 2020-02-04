Двухдиапазонные роутеры Xiaomi Mi Router 4A бесплатно при первом подключении к сети Ailə NET

Учитывая растущие потребности пользователей Ailə NET провайдер увеличил скорость интернет-соединения во всех своих тарифах. Кроме этого, провайдер предлагает бесплатно новый маршрутизатор Xiaomi Mi Router 4A при первом подключении к своей оптоволоконной сети и оплате двух месяцев подписки на выбранный тариф. Лояльные абоненты также могут бесплатно обновить свои роутеры, продлив подписку на 6 месяцев вперед. В отличие от обычных роутеров двухдиапазонный Xiaomi Mi 4A поддерживают частоту передачи сигнала в 2,4 и 5 GHz.

Для подключения к услугам интернет-провайдера Ailə NET следует позвонить по короткому номеру 012 920 или же заполнить on-line заявку на сайте.