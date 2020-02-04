04.02.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомАкции и кампанииДвухдиапазонные роутеры Xiaomi Mi Router 4A бесплатно при первом подключении к сети Ailə NET

Двухдиапазонные роутеры Xiaomi Mi Router 4A бесплатно при первом подключении к сети Ailə NET

Ailə NET

Учитывая растущие потребности пользователей Ailə NET провайдер увеличил скорость интернет-соединения во всех своих тарифах. Кроме этого, провайдер предлагает бесплатно новый маршрутизатор Xiaomi Mi Router 4A при первом подключении к своей оптоволоконной сети и оплате двух месяцев подписки на выбранный тариф. Лояльные абоненты также могут бесплатно обновить свои роутеры, продлив подписку на 6 месяцев вперед. В отличие от обычных роутеров двухдиапазонный Xiaomi Mi 4A поддерживают частоту передачи сигнала в 2,4 и 5 GHz.

Для подключения к услугам интернет-провайдера Ailə NET следует позвонить по короткому номеру 012 920 или же заполнить on-line заявку на сайте.

ТЕГИ:
Количество пользователей приложения BirBank превысило 1 миллион
LG Display прекращает производство LCD-панелей для телевизоров в Южной Корее
Новости по теме
Мобильные приложения
Количество пользователей приложе
Антивирусы
3700 азербайджанских пользовател
Новости операторов
Nar подготовил аудиокниги для лю
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!