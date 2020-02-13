Для новых Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представлены различные аксессуары

Компания Xiaomi, помимо новых смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro представила различные аксессуары.

Xiaomi GaN Type-C 65W — зарядное устройство, особенностью которого является использование нитрида галия (GaN). Подобные зарядные устройства обладают повышенной эффективностью, низким тепловыделением, высокой мощностью и имеют небольшими габариты.

Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro получил аккумулятор емкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 Вт. При этом в комплекте присутствует свой 65-ваттный адаптер, который позволяет также заряжать и ноутбуки.

Устройство Xiaomi GaN Type-C 65W получило такую же мощность, как и родной адаптер, но по объему оно на 48% меньше. Производитель отмечает, что это зарядное устройство предназначено для тех, кто часто берет с собой зарядку (на работу, в дорогу). За счет компактности оно занимает существенно меньше места в сумке. Данное зарядное устройство позволяет зарядить Xiaomi 10 Pro полностью за 45 минут.

Стоимость Xiaomi GaN Type-C 65W составляет 21 доллар, в продажу поступит 18 февраля.

Другая новинка — гибридное устройство для беспроводной зарядки смартфонов и Bluetooth-колонки. Производитель утверждает, что данный гаджет позволяет заряжать смартфоны и прочие мобильные устройства при максимальной мощности 30 Вт.

Кроме того, это также акустическая система, что довольно удобно. Смартфон может находиться на зарядке и при этом транслировать музыку через этот динамик. Xiaomi заявляет, что качество звучания является довольно высоким.

Стоимость устройства составляет 35 долларов.

Другой аксессуар предназначен для геймеров. Пользователь устанавливает смартфон в это устройство и получает кнопки и стики, которые обычно есть у игровых геймпадов. Встроенного аккумулятора хватит на 40 часов непрерывной игры.

Цена — 42 доллара.