17.02.2020

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Digitimes Research: мировые поставки ноутбуков в текущем квартале упадут на 29-36%

Digitimes Research

Аналитики Digitimes Research считают, что вспышка коронавируса достаточно серьезно повлияет на рынок ноутбуков. Серьезная нехватка рабочей силы и компонентов, а также перебои в снабжении нарушают работу ODM-производителей в Китае, где собирается более 90% всех ноутбуков.

По оценке Digitimes Research, в текущем квартале поставки ноутбуков упадут по сравнению с предыдущим кварталом на 29-36%. Отмечается, что это новый прогноз, ранее прогнозировалось сокращение поставок на 17%.

Сейчас на сборочных предприятиях мощности загружены едва ли на треть. Кроме того, производители не располагают достаточными запасами второстепенных компонентов, которые они ранее получали регулярно.

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