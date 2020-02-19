Dell продает подразделение кибербезопасности за 2,08 млрд. долларов

Консорциум, возглавляемый Symphony Technology Group (STG), AlpInvest Partners (AlpInvest) и пенсионным фондом Ontario Teachers’, заключил окончательное соглашение с Dell Technologies. Соглашение предусматривает продажу RSA — подразделения Dell, занимающегося компьютерной безопасностью. Покупка обойдется консорциуму в 2,075 миллиарда долларов. Ожидается, что сделка, которая включает в себя покупку RSA Archer, RSA NetWitness Platform, RSA SecurID, RSA Fraud and Risk Intelligence и RSA Conference, завершится в ближайшие шесть-девять месяцев. Условия соглашения не разглашаются.

«На сегодняшний день более чем 12500 клиентов полагаются на RSA для обеспечения цифровой трансформации, устранения все более распространенных киберугроз и адаптации к более сложным цифровым правилам», — сообщается в пресс-релизе.

Что касается RSA Conference, это крупнейшая в мире конференция по безопасности, в работе которой участвуют ведущие эксперты.