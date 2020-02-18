Dell EMC анонсировала компактный edge-сервер PowerEdge XE2420

Компания Dell EMC анонсировала edge-сервер PowerEdge XE2420 для периферийных вычислений. Устройство выполнено в форм-факторе 2U, но имеет малую глубину — всего 444 мм.

Все интерфейсы выведены на переднюю панель с защитной крышкой. Сервер соответствует стандартам NEBS1, а ко второму полугодию 2020 года должен также пройти сертификацию NEBS3, ETSI, GR3108.

Возможна установка двух процессоров Xeon Gold поколения Cascade Lake-SP с показателем TDP до 150 Вт. Для модулей оперативной памяти DDR4 RDIMM/LR-DIMM есть 16 разъемов: в системе можно задействовать до 1 Tb ОЗУ. Поддержка Optane DCPMM не заявлена. Подсистема хранения позволяет установить шесть NVMe-рулеров EDSFF E1.L (до 92,16 Tb), два 2,5″ SATA/NVME (до 15,36 Tb) или же четыре 2,5″ накопителя SAS/SATA/NVMe с RAID/HBA (до 61,44 Tb). Для ОС предусмотрена опция RAID-1 из двух M.2-дисков (240 или 480 Gb). Сервер позволяет использовать две полноразмерные карты расширения с интерфейсом PCIe x16 и TDP 300 Вт или четыре карты с интерфейсом PCIe x8 и TDP 75 Вт. Также возможна установка двух карт хранения, вмещающих до 20 М.2-накопителей. Есть x8-мезонин OCP 2.0 Type 1 для сетевых адаптеров 1/10GbE.

Устройство располагает двумя сетевыми портами 1GbE, двумя портами USB 3.0, аналоговым интерфейсом D-Sub, последовательным портом и портом iDRAC (Dell Remote Access Controller). Для питания используются БП 2200 Вт AC или 1100 Вт DC 48 В. Новинка рассчитана на работу при температуре от +5° до +40° C.

Вместе с сервером Dell EMC также представила микро-цод Modular Data Center Micro 415, совмещающий в себе модули питания, охлаждения и стойки для серверов и сетевой подсистемы.

Заявлена совместимость с программными платформами Canonical Ubuntu 18.04.2 LTS, Microsoft Windows Server 2016 LTSC, Red Hat Enterprise Linux 8.0, SUSE Linux Enterprise Server (RTS+) 15 SP1 и VMware ESXi 6.7 U2.

PowerEdge XE2420 будет доступен для заказа в конце марта этого года.