Coinbase стала первой криптовалютной компанией в платежной системе Visa

Биржа Coinbase стала первой криптовалютной компанией, получившей статус Principal Member в платежной системе Visa, — об этом сообщается в блоге компании. По информации журнала Forbes, Coinbase получила этот статус еще в декабре прошлого года, однако обнародовать эту информацию партнеры решили только сейчас.

В 2019 году компания Coinbase выпустила в Великобритании дебетовую карту Visa. Спустя девять месяцев после запуска карта Coinbase стала доступна в 29 странах, позволяя клиентам использовать до 10 криптовалют для оплаты товаров и услуг, в том числе оплачивать поездки в общественном транспорте. Согласно данным компании, наибольшее количество клиентов Coinbase Card находится в Великобритании, Италии, Испании и Франции.

Статус Principal Member является высшей категорией участия в платежной системе Visa. Он позволяет выпускать карты всех типов и самостоятельно осуществлять расчеты с платежной системой, избегая вмешательства третьих лиц. Клиенты Coinbase также смогут тратить свою криптовалюту везде, где принимают карты Visa.

Генеральный директор Coinbase UK Зеешан Фероз (Zeeshan Feroz) отметил, что главное преимущество статуса Principal Member – это возможность использование карты в повседневной жизни для оплаты товаров и услуг с помощью криптовалюты, независимо от того, принимает ли сам продавец этот класс активов.

Клиенты Coinbase могут использовать дебетовую карту в разных заведениях по всему миру, расплачиваясь за покупки бесконтактно, а также снимать наличные в банкоматах.

«Ваши криптовалютные активы никогда не были ликвидными, потому что вам необходимо продать их для того, чтобы потратить. Эти платежи никогда не были мгновенными. Вы не можете сказать: «О, я куплю чашку кофе с помощью Bitcoin». Новый статус изменит положение вещей, криптовалюту можно будет тратить в режиме реального времени», — сказал Фероз.

По словам Фероза, карта Coinbase финансируется за счет криптосчетов клиентов компании. Таким образом, пользователи этого платежного средства могут оплачивать покупки в интернете и в физических точках продаж разными криптовалютами — Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другими.

Кроме того, компания выпустила приложение Coinbase Card, с помощью которого пользователи могут выбрать криптокошельки, которыми они будут пользоваться для пополнения дебетовой карты. В мобильной программе также можно просмотреть квитанции по транзакциям и категории расходов.