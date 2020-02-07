Cisco закрыла пять критических уязвимостей CDPwn

Компания Cisco выпустила обновления безопасности для многих своих продуктов, закрывающие недавно найденные пять уязвимостей, получивших общее название CDPwn и «высокий» статус важности. Эти уязвимости специалисты компании Armis обнаружили в текущей реализации проприетарного протокола Cisco Discovery Protocol (CDP) для многих устройств Cisco (роутеры, межсетевые экраны, коммутаторы, VoIP-телефоны и IP-камеры).

Специалисты Armis смогли найти новые уязвимости в реализации протокола CDP, передавая специальным образом сформированные CDP-пакеты внутри локальной сети и получая контроль над различным оборудованием Cisco.

Cisco исправила уязвимости в реализации протокола CDP для:

IP-телефонов Cisco серий с 6ххх по 8ххх, а также Wireless IP Phone 8821 и 8821-EX — уязвимость CVE-2020-3111, позволяет удаленно запускать код с привилегиями root или выполнять перезагрузку устройства. Решение по исправлению уязвимости CVE-2020-3111 на портале Cisco. Коммутаторов Nexus 3000, 5500, 5600, 6000 и 9000 — уязвимость CVE-2020-3119, позволяет атакующему вызывать переполнение стека (stack overflow), что, в свою очередь, ведет к возможности запуска кода с административными привилегиями. Решение по исправлению уязвимости CVE-2020-3119 в Cisco NX-OS на портале Cisco. Устройств Cisco Video Surveillance 8000 — уязвимость CVE-2020-3110, позволяет удаленно запускать вредоносный код или вызывать перезагрузку устройства, создавая статус Denial of Service (DoS). Решение по исправлению уязвимости CVE-2020-3110 на портале Cisco. Маршрутизаторов ASR 9000, использующие Cisco IOS XR и Network Convergence System (NCS) серий 540, 560, 1000, 5000 и 6000 — уязвимость CVE-2020-3118, позволяет атакующему вызывать переполнение стека (stack overflow), что, в свою очередь, ведет к возможности запуска кода с административными привилегиями. Решение по исправлению уязвимости CVE-2020-3118 на портале Cisco. Устройств, использующих системы на FXOS, IOS XR и NX-OS — уязвимость CVE-2020-3120, которая позволяют атакующему из той же сети, где находятся устройства с этим ПО, организовывать утечку памяти, вызывая перезагрузку устройств. Решение по исправлению уязвимости CVE-2020-3120 на портале Cisco.

Хотя данные уязвимости невозможно использовать удаленно, а только изнутри в сети, сетевые специалисты советуют, чтобы предотвратить возможную эксплуатацию уязвимостей серии CDPwn, отключить на устройствах использование CDP, если вы еще не обновили подверженные найденным уязвимостям устройства Cisco из этого списка.