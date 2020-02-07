07.02.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareАнтивирусыCisco закрыла пять критических уязвимостей CDPwn

Cisco закрыла пять критических уязвимостей CDPwn

Cisco CDPwn

Компания Cisco выпустила обновления безопасности для многих своих продуктов, закрывающие недавно найденные пять уязвимостей, получивших общее название CDPwn и «высокий» статус важности. Эти уязвимости специалисты компании Armis обнаружили в текущей реализации проприетарного протокола Cisco Discovery Protocol (CDP) для многих устройств Cisco (роутеры, межсетевые экраны, коммутаторы, VoIP-телефоны и IP-камеры).

Специалисты Armis смогли найти новые уязвимости в реализации протокола CDP, передавая специальным образом сформированные CDP-пакеты внутри локальной сети и получая контроль над различным оборудованием Cisco.

Cisco исправила уязвимости в реализации протокола CDP для:

  1. IP-телефонов Cisco серий с 6ххх по 8ххх, а также Wireless IP Phone 8821 и 8821-EX — уязвимость CVE-2020-3111, позволяет удаленно запускать код с привилегиями root или выполнять перезагрузку устройства. Решение по исправлению уязвимости CVE-2020-3111 на портале Cisco.
  2. Коммутаторов Nexus 3000, 5500, 5600, 6000 и 9000 — уязвимость CVE-2020-3119, позволяет атакующему вызывать переполнение стека (stack overflow), что, в свою очередь, ведет к возможности запуска кода с административными привилегиями. Решение по исправлению уязвимости CVE-2020-3119 в Cisco NX-OS на портале Cisco.
  3. Устройств Cisco Video Surveillance 8000 — уязвимость CVE-2020-3110, позволяет удаленно запускать вредоносный код или вызывать перезагрузку устройства, создавая статус Denial of Service (DoS). Решение по исправлению уязвимости CVE-2020-3110 на портале Cisco.
  4. Маршрутизаторов ASR 9000, использующие Cisco IOS XR и Network Convergence System (NCS) серий 540, 560, 1000, 5000 и 6000 — уязвимость CVE-2020-3118, позволяет атакующему вызывать переполнение стека (stack overflow), что, в свою очередь, ведет к возможности запуска кода с административными привилегиями. Решение по исправлению уязвимости CVE-2020-3118 на портале Cisco.
  5. Устройств, использующих системы на FXOS, IOS XR и NX-OS — уязвимость CVE-2020-3120, которая позволяют атакующему из той же сети, где находятся устройства с этим ПО, организовывать утечку памяти, вызывая перезагрузку устройств. Решение по исправлению уязвимости CVE-2020-3120 на портале Cisco.

Хотя данные уязвимости невозможно использовать удаленно, а только изнутри в сети, сетевые специалисты советуют, чтобы предотвратить возможную эксплуатацию уязвимостей серии CDPwn, отключить на устройствах использование CDP, если вы еще не обновили подверженные найденным уязвимостям устройства Cisco из этого списка.

ТЕГИ:
Google Maps отметили 15-летие новым дизайном
Google добавила в приложение YouTube Music тексты песен
Новости по теме
Статьи
Cisco предложила комплексную арх
Hardware
Cisco демонстрирует новейшие инс
События ТОП-Новости
Генеральный директор AMD Лиза Су
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!