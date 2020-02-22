Центробанк Швеции протестирует техническое решение для электронной кроны

Центральный банк Швеции (Riksbank) совместно с компанией Accenture приступил к реализации пилотного проекта, который направлен на разработку предложения по техническому решению для электронной кроны (e-krona). Основой технического решения послужит технология DLT или блокчейн. Задачами проекта названы «создание в изолированной тестовой среде цифровой кроны, которая будет простой и удобной для пользователя» и «расширение знаний банка о цифровой кроне».

Предполагается, что цифровая или электронная крона станет дополнением к наличным деньгам. Конечно, для этого она должна быть простой и удобной для пользователя, а также соответствовать критическим требованиям безопасности и производительности. Для проверки на соответствие этим требованиям техническое решение будет оцениваться в тестовой среде, в которой участники, такие как банки и широкая публика, моделируются компьютером.

Пользователи, смоделированные в тестовой среде, будут иметь возможность хранить электронные кроны в цифровом кошельке, осуществлять платежи, пополнять счет и снимать средства через мобильное приложение. Они также смогут осуществлять платежи с помощью смартфонов и носимых устройств. Пилотный проект продлится до конца февраля 2021 года с возможностью продления и дальнейшей разработки технического решения.

Банк уточняет, что решение о выпуске электронной кроны пока не принято и соответствующая технология еще не выбрана.

Намерение правительства Швеции начать выпуск национальной электронной валюты e-krona еще два года назад не находило отклика у большинства населения страны. Согласно исследованию, проведенному шведской компанией SIFO, по меньшей мере 50% населения против выпуска национальной e-валюты Центробанком в качестве дополнения к уже существующей валюте.