09.02.2020

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Canon представила лазерный принтер imageClass MF267dw

Canon imageClass MF267dw

Компания Canon представила лазерный принтер imageClass MF267dw с функциями сканирования, печати и копирования. Он обеспечивает автоматическую подачу документов и встроенный факс. Совместим с Windows, macOS и Linux.

Принтер имеет большой 3,6-дюймовый дисплей с сенсорным интерфейсом. Основной лоток для бумаги вмещает 250 листов. Есть дополнительный лоток для полноразмерной бумаги, например, фирменные бланки. Автоматическая подача документов позволяет копировать и сканировать стопку страниц за одну операцию.

Устройство подключается к ПК с помощью USB или Wi-Fi, а также кабеля Ethernet.

Стоимость лазерного принтера Canon imageClass MF267dw составляет 249 долларов.

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