Canon анонсировала AR-гарнитуру MREAL Display MD-20, ориентированную на корпоративный сегмент

Компания Canon анонсировала корпоративные очки дополненной реальности MREAL Display MD-20, которые пришли на смену модели MREAL Display MD-10, вышедшей в 2016 году по цене 82300 долларов.

MREAL Display MD-20 получили новый CMOS-датчик с глобальным затвором, который, по словам производителя, «точно снимет реальный мир без искажений». Разработчики также сообщают о расширении цветовой гаммы дисплея с разрешением 2560×1600 на глаз. Поле зрения расширили лишь на несколько градусов: теперь оно составляет 70° по горизонтали и 40° по вертикали вместо 60° и 40° соответственно. Для работы очки по-прежнему нуждаются во внешнем компьютере.

Датчик CMOS ведет позиционный трекинг путем создания пространственной карты в реальном времени, а клиенты могут докупать дополнительные функции, такие как визуальные маркеры и оптические датчики.

Характеристики MREAL Display MD-20:

Поле зрения: около 70° по горизонтали и 40° по вертикали;

Разрешение экрана: 2560×1600 на глаз;

Частота дисплея: около 60 Hz;

Разрешение СMOS-датчика: 2560×2048 на глаз;

Поле зрения датчика: 81° по горизонтали и 69° по вертикали.

Вес (дисплей и подставка) составляет около 620 гр. Модель пока находится в стадии разработки. Canon стремится к дальнейшей миниатюризации и снижению веса.

Получить устройство можно только через оформление предварительного заказа на юридическое лицо. Гарнитура еще не имеет официальной цены, поскольку компания пока просто заявляет заинтересованным предприятиям о необходимости связаться с дилером Canon. Учитывая стоимость предыдущей модель, цена MREAL Display MD-20 будет достаточно высокой. Предыдущую модель очков Canon продавала таким организациям, как Toyota Motor Company, East Japan Railway Company, Национальный музей науки Японии и Музей динозавров префектуры Фукуи.

Ориентировочные цены на аксессуары: