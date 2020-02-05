05.02.2020

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Canon анонсировала AR-гарнитуру MREAL Display MD-20, ориентированную на корпоративный сегмент

Canon MREAL Display MD-20

Компания Canon анонсировала корпоративные очки дополненной реальности MREAL Display MD-20, которые пришли на смену модели MREAL Display MD-10, вышедшей в 2016 году по цене 82300 долларов.

MREAL Display MD-20 получили новый CMOS-датчик с глобальным затвором, который, по словам производителя, «точно снимет реальный мир без искажений». Разработчики также сообщают о расширении цветовой гаммы дисплея с разрешением 2560×1600 на глаз. Поле зрения расширили лишь на несколько градусов: теперь оно составляет 70° по горизонтали и 40° по вертикали вместо 60° и 40° соответственно. Для работы очки по-прежнему нуждаются во внешнем компьютере.

Компания Canon демонстрирует возможности очков: автомобиль справа на переднем плане не настоящий

Датчик CMOS ведет позиционный трекинг путем создания пространственной карты в реальном времени, а клиенты могут докупать дополнительные функции, такие как визуальные маркеры и оптические датчики.

Характеристики MREAL Display MD-20:

  • Поле зрения: около 70° по горизонтали и 40° по вертикали;
  • Разрешение экрана: 2560×1600 на глаз;
  • Частота дисплея: около 60 Hz;
  • Разрешение СMOS-датчика: 2560×2048 на глаз;
  • Поле зрения датчика: 81° по горизонтали и 69° по вертикали.

Вес (дисплей и подставка) составляет около 620 гр. Модель пока находится в стадии разработки. Canon стремится к дальнейшей миниатюризации и снижению веса.

Получить устройство можно только через оформление предварительного заказа на юридическое лицо. Гарнитура еще не имеет официальной цены, поскольку компания пока просто заявляет заинтересованным предприятиям о необходимости связаться с дилером Canon. Учитывая стоимость предыдущей модель, цена MREAL Display MD-20 будет достаточно высокой. Предыдущую модель очков Canon продавала таким организациям, как Toyota Motor Company, East Japan Railway Company, Национальный музей науки Японии и Музей динозавров префектуры Фукуи.

Ориентировочные цены на аксессуары:

  • Ручки для ручного удерживания — 777 долларов;
  • Дополнение с оптическим датчиком – 914 долларов;
  • Магнитный датчик – 548 долларов;
  • Маркерная доска размера – 366 долларов;
  • Маркерный ковер с напечатанными маркерами – 1372 доллара;
  • Набор для подключения к MREAL MD-20/MD-10 с фронтальной панели (дополнительный разъем упрощает подключение кабеля) – 1829 долларов;
  • Интерфейсный кабель длиной 20 метров для MD-20/MD-10 — 1889 долларов.
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