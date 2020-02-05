Canon анонсировала AR-гарнитуру MREAL Display MD-20, ориентированную на корпоративный сегмент
Компания Canon анонсировала корпоративные очки дополненной реальности MREAL Display MD-20, которые пришли на смену модели MREAL Display MD-10, вышедшей в 2016 году по цене 82300 долларов.
MREAL Display MD-20 получили новый CMOS-датчик с глобальным затвором, который, по словам производителя, «точно снимет реальный мир без искажений». Разработчики также сообщают о расширении цветовой гаммы дисплея с разрешением 2560×1600 на глаз. Поле зрения расширили лишь на несколько градусов: теперь оно составляет 70° по горизонтали и 40° по вертикали вместо 60° и 40° соответственно. Для работы очки по-прежнему нуждаются во внешнем компьютере.
Датчик CMOS ведет позиционный трекинг путем создания пространственной карты в реальном времени, а клиенты могут докупать дополнительные функции, такие как визуальные маркеры и оптические датчики.
Характеристики MREAL Display MD-20:
- Поле зрения: около 70° по горизонтали и 40° по вертикали;
- Разрешение экрана: 2560×1600 на глаз;
- Частота дисплея: около 60 Hz;
- Разрешение СMOS-датчика: 2560×2048 на глаз;
- Поле зрения датчика: 81° по горизонтали и 69° по вертикали.
Вес (дисплей и подставка) составляет около 620 гр. Модель пока находится в стадии разработки. Canon стремится к дальнейшей миниатюризации и снижению веса.
Получить устройство можно только через оформление предварительного заказа на юридическое лицо. Гарнитура еще не имеет официальной цены, поскольку компания пока просто заявляет заинтересованным предприятиям о необходимости связаться с дилером Canon. Учитывая стоимость предыдущей модель, цена MREAL Display MD-20 будет достаточно высокой. Предыдущую модель очков Canon продавала таким организациям, как Toyota Motor Company, East Japan Railway Company, Национальный музей науки Японии и Музей динозавров префектуры Фукуи.
Ориентировочные цены на аксессуары:
- Ручки для ручного удерживания — 777 долларов;
- Дополнение с оптическим датчиком – 914 долларов;
- Магнитный датчик – 548 долларов;
- Маркерная доска размера – 366 долларов;
- Маркерный ковер с напечатанными маркерами – 1372 доллара;
- Набор для подключения к MREAL MD-20/MD-10 с фронтальной панели (дополнительный разъем упрощает подключение кабеля) – 1829 долларов;
- Интерфейсный кабель длиной 20 метров для MD-20/MD-10 — 1889 долларов.