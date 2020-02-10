Бывший СЕО Uber инвестировал в стартап по 3D-печати отелей для миллениалов

Стартап Habitas, строящий отели с использованием технологии 3D-печати, привлек 20 млн. долларов для расширения бизнеса по всему миру. Одним из инвесторов является сооснователь и бывший СЕО Uber Трэвис Каланик (Travis Kalanick), пишет The Financial Times. Компания создает гостиницы, ориентированные на миллениалов.

Каланик вложился в стартап через свой инвестиционный фонд под названием 10100 Fund. Кроме него, средства для Habitas предоставили генеральный директор онлайн-супермаркета Ocado Тим Штайнер, соучредитель Tinder Джастин Матин, индийский миллиардер Див Турахия, а также несколько инвесторов в области технологий. Доли инвесторов не раскрываются.

Полученные средства стартап думает использовать для «экспансии» на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока. В 2020 году Habitas планирует открыть отели в Намибии, Саудовской Аравии и Бутане, а потом открывать по 10-12 отелей ежегодно. Окупить вложения инвесторов стартап надеется через два года. Первый отель Habitas уже построил городе Тулум в Мексике. Там уже можно бронировать номер.

Технология строительства Habitas следующая: на заводе отдельно печатаются целые блоки-комнаты. Затем они перевозятся на место строительства и по модели конструктора составляются и монтируются, как того требуют условия локации. В месяц мощности Habitas позволяют производить до 100 комнат-блоков. Один отель строится в среднем за шесть-девять месяцев.

Основатели стартапа видят концепцию своих отелей как «нечто среднее между хостелом и пятизвездочным отелем». Номера в отелях Habitas стоят от 200 до 400 долларов за ночь. Отели компании ориентированы в основном на туристов-миллениалов, которым важна атмосфера, а не красивая картинка.