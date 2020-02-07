07.02.2020

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Британские спутники связи OneWeb выведены на орбиту

связи

Все 34 спутника связи британской компании OneWeb отделились от разгонного блока «Фрегат» после старта ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Байконур в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба OneWeb и Роскосмоса.

Ракета «Союз» стартовала в 00:42 мск в пятницу с 31-й площадки Байконура, она несла разгонный блок «Фрегат» с 34 спутниками OneWeb, которые выводятся на орбиту в рамках создания сети спутникового интернета. В 00:51 мск разгонный блок со спутниками отделился от третьей ступени ракеты. В следующие 3,5 часа космические аппараты OneWeb отделялись от «Фрегата» группами по два или четыре спутника.

Пуск спутников OneWeb стал вторым из 21 запланированного и первым с космодрома Байконур.

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